Свыше 400 тысяч жителей Подмосковья скачали паспорт льготника с «Госуслуг»

Жители Подмосковья могут получить электронный социальный паспорт льготника — он заменит бумажный аналог и всегда будет под рукой, в смартфоне. Такой возможность воспользовались уже 400 тысяч человек.

«Все чаще жители отдают предпочтение электронным документам. Например, цифровой паспорт льготника скачали уже свыше 400 тысяч человек. Чаще всего им пользуются многодетные семьи, которые могут бесплатно посещать музеи, показав документ на смартфоне», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что цифровой паспорт содержит штрих-код социальной карты. Электронный документ позволяет получить скидку в некоторых магазинах и организациях, бесплатно посещать музеи и культурные мероприятия.

Скачать паспорт льготника можно на главной странице РПГУ.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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