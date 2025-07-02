Свыше 400 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с января

В Подмосковье продолжается масштабная программа по репродуктивной диспансеризации. С начала года почти 425 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет воспользовались возможностью бесплатно проверить состояние здоровья.

Программа включает комплексное обследование. Женщины могут пройти осмотр у акушера-гинеколога, сделать ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез, а также сдать цитологический анализ.

Для мужчин доступна консультация уролога с возможностью направления на дополнительные исследования, включая анализы на инфекции.

«При планировании беременности парам крайне важно ответственно подходить к своему здоровью. В нашем регионе жители могут абсолютно бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье — по полису ОМС», — пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства. Запись доступна различными способами: через раздел «Здоровье» на сайте госуслуг, по телефону 122, с помощью инфомата в медицинском учреждении или через бота в Telegram.