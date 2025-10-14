Свыше 400 тысяч генетических исследований животных провели в Домодедове за год

На агропромышленной выставке «Золотая осень – 2025» Подмосковье продемонстрировало инновационные подходы к развитию животноводства. Центральным элементом экспозиции региона стала работа интерактивной SNP-лаборатории.

Специалисты компании «Мираторг» в реальном времени проводили геномный анализ сельскохозяйственных животных. Уникальность демонстрации заключалась в том, что посетители могли наблюдать на большом экране, как всего по одной капле крови определяют будущую продуктивность теленка.

Единственная в своем роде аккредитованная SNP-лаборатория находится в Домодедове. Технология ДНК-анализа, которую там используют, позволяет по незначительному количеству биоматериала выявлять животных с превосходными показателями здоровья, продуктивности и воспроизводства.

Процедура состоит из четырех основных стадий: выделения молекулы ДНК, ее тщательной очистки, помещения в специальный раствор и последующего нанесения на уникальный чип, содержащий 50 тысяч известных фрагментов генома.

Каждый такой чип дает возможность одновременно тестировать до 96 образцов, а использование автоматизированных систем делает процесс исключительно эффективным.

Итогом сложного анализа становится создание подробного геномного паспорта животного, который позволяет фермеру безошибочно определить наиболее перспективных особей для племенного разведения.

Такой подход ускоряет селекционный процесс в сто раз по сравнению с традиционными методами. Мощности лаборатории позволяют осуществлять свыше 400 тысяч исследований ежегодно, причем услугами центра уже пользуются агропромышленные предприятия из двадцати регионов России.

Для всех желающих увидеть, как проходит полный цикл ДНК-исследования в SNP-лаборатории, подготовили ролик, доступный в официальном Telegram-канале Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.