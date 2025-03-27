Свыше 400 тысяч доз вакцины против бешенства разложат в лесах Подмосковья весной

Свыше 468 тысяч доз вакцины от бешенства разложат в Подмосковье для диких животных. Из них 229 тысяч распространят при помощи малой авиации.

Первый этап профилактики заболеваний диких животных начался в Подмосковье. Для предотвращения распространения бешенства на территории области распространят более 468 тысяч доз вакцины, рассказал глава регионального Минсельхозпрода Сергей Двойных.

«С 26 марта на территории Подмосковья планируется разложить более 468 тысяч доз вакцины в тех местах, где существует угроза распространения, в том числе более 229 тысяч доз посредством малой авиации, что является одним из самых эффективных методов для профилактики бешенства диких животных», — сказал он.

Всего за последние пять лет количество больных бешенством животных в Подмосковье снизилось на 85%. В прошлом году в регионе выявили 14 таких случаев, по каждому из которых приняли оперативные меры.

В прошлом году в Подмосковье вакцинацию от бешенства прошли более 541 тысячи домашних животных, в лесах разложили более миллиона доз вакцины.

Жителей призвали не приближаться к диким животным, постараться найти укрытие при встрече с ним и передать информацию по телефону 112.