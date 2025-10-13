Свыше 400 свалок устранили в лесах Подмосковья с начала года

Совместная работа подмосковных лесничеств и органов местного самоуправления приносит значительные результаты в наведении порядка на землях государственного лесного фонда. С января в Подмосковье устранили 411 несанкционированных свалок, общий объем которых составил свыше 5,5 тысячи кубических метров.

Наибольший объем работ по расчистке территорий выполнили в Одинцовском округе, где ликвидировали 44 свалки.

В Орехово-Зуеве и Солнечногорске убрали по 32 места скопления отходов. Активную работу проводили и в других муниципалитетах. Так, в Истре ликвидировали 27 свалок, а в Воскресенске и Мытищах — по 26.

Сотрудники лесничеств в рамках регулярных обходов и рейдов зафиксировали свыше 500 скоплений отходов в лесах региона.

Для организации работ по устранению свалок информацию передали в профильные подразделения местных администраций.