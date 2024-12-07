Свыше 400 студентов приняли участие в ярмарке вакансий в Химках

Ярмарка вакансий прошла на базе колледжа «Подмосковье» в Химках. Встречу посетили свыше 400 студентов со всей Московской области.

Вакансии представили более 20 крупнейших предприятий округа из разных отраслей: от медицины до ракетостроения. Специалисты рассказали желающим о возможностях трудоустройства и преимуществах работы.

Среди компаний — участников ярмарки можно отметить научно-производственные объединения «Энергомаш» и имени Лавочкина, Главный военный клинический госпиталь имени Николая Будренко, Химкинскую клиническую больницу, «Шереметьево Хэндлинг», «Мособгаз» и многие другие.

«Ярмарка вакансий — это не просто событие, а целый мир возможностей. Каждый шаг по залу — это шаг к новой жизни», — поделилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа «Подмосковья» Ирина Гаврилова.

Отметим, что колледж «Подмосковье» выпустит 434 специалиста в грядущем 2025 году. Они будут заняты в сферах здравоохранения, документообеспечения и права. Всего в учебном заведении профессиональную подготовку проходят более пяти тысяч человек.

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