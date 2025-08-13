Свыше 400 спортсменов стали участниками заплыва на водохранилище в Мытищах

Свыше 400 спортсменов собрал Кубок чемпионов Swimcup на Клязьминском водохранилище в Мытищах. Профессиональные пловцы, любители и юные атлеты 10 августа соревновались на дистанциях 300, тысяча и две тысячи метров, а также в дисциплине плавания в ластах.

Кроме того, в рамках соревнований провели командную эстафету 3×300 метров. Среди участников был заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы Кирилл Абросимов.

«Захватывающий сезон открытой воды в Подмосковье в самом разгаре. Август встретил участников хорошей погодой и чистой „высокой водой“, что особенно важно для пловцов. Обычно к августу вода в водоемах начинает мелеть, но этот год нас радует комфортным плаванием. Чудесные условия сказываются и на количестве участников, с каждым стартом мы видим все больше новичков, кто решил попробовать свои силы в плавании на открытой воде в Московской области», — отметил организатор серии Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

По его словам, на соревнованиях также присутствовали 500 болельщиков.

Следующий этап состязаний пройдет 30 августа на Озернинском водохранилище в Рузском округе.

В текущем сезоне в Подмосковье состоялись четыре турнира серии Swimcup, собравшие в общей сложности более 1500 участников.

Мероприятия проводят при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».