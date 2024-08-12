Свыше 400 человек приняли участие в забеге в Лобне

Яблочный трейл прошел в Лобне в День физкультурника. Участие забеге приняли более 400 жителей и гостей города.

Соревнования проходили на стадионе «Москвич» и в Лобненском лесопарке. Участники забега могли выбрать ту дистанцию, которая им по силам: 800 и 1700 метров, а также три, шесть, 11 и 22 километра.

Первыми стартовали самые юные бегуны. Однако и участников старшего поколения было немало, причем многие приехали из других городов Московской области. В их числе оказалась 74-летняя Любовь Уварова. Она выступала и побеждала на лыжных соревнованиях международного уровня. После болезни женщина увлеклась легкой атлетикой и теперь старается принимать участие во всех крупных любительских стартах.

«Здесь я первый раз. Мне очень нравится атмосфера. Я в восторге, что здесь смогли так организовать», — отметила она.

Одни из самых активных участников забега — члены городского клуба «БегЛо», который был основан пять лет назад. С каждым годом к движению примыкают все больше любителей здорового образа жизни.

Отметим, что ежегодно жители Лобни принимают участие в более чем 200 соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею и, конечно, бегу. Традиционный легкоатлетический пробег памяти бронзового призера Олимпийских игр в Риме Семена Ржищина каждый год собирает сотни любителей легкой атлетики. Стал традицией и яблочный трейл, каждый участник которого получает памятную медаль и обязательно — яблоки.

«День физкультурника — это особый праздник для нашей Лобни. Потому что у нас такие спортивные люди. Я это вижу, когда мы проводим открытые тренировки во дворах и в парке по разным видам спорта. Огромное количество людей собираем», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».