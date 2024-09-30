Свыше 400 рейдов по пожарной безопасности провели в лесах Подмосковья в выходные

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, сотрудники комитета, полиции и МЧС выходили на рейды 414 раз. Маршруты приблизили к местам рядом с населенными пунктами.

«Контрольные мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам, а также в местах произрастания лесных культур, наиболее подверженных лесным пожарам в случае неосторожного обращения с огнем, и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона», — рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

Количество патрулирований в лесах увеличили из-за ограничений на посещение и въезд транспорта, которые будут действовать до 1 октября. Свыше 60 рейдов провели в Виноградовском лесничестве, еще 35 — в Орехово-Зуевском, 34 — в Клинском и 29 — в Истринском.

Жителям напомнили, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности может достигать миллиона рублей.

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