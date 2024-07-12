Свыше 400 предпринимателей Подмосковья получили поддержку гарантийного фонда с января

Свыше 400 подмосковных предпринимателей воспользовались поддержкой областного гарантийного фонда с начала года. Это позволило им закупить новое оборудование и расширить производства.

Как рассказала заместитель председателя правительства —глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, поддержку получили 406 компаний. Полученные поручительства помогли предпринимателям привлечь около 8,2 миллиона рублей кредитов.

«По итогам шести месяцев 2024 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 406 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за этот период было выдано 448 поручительств на общую сумму 3,8 миллиарда рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

Среди получателей поддержки — компания «Энергоснаб», получившая поручительство на 10 миллионов рублей. Это позволило привлечь 15 миллионов для покупки оборудования.

Узнать больше о получении поручительств можно по ссылке.

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