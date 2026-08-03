Свыше 400 педагогов Подмосковья стали участниками программы соципотеки за 5 лет

Фото: Новый дом для переселенцев из аварийного жилья в п. Южный г.о. Подольск / Медиасток.рф

В Подмосковье с 2016 года действует программа «Социальная ипотека», которая позволяет педагогическим работникам приобрести жилье с помощью региональной субсидии. За последние пять лет получателями этой меры поддержки стали свыше 400 учителей.

В этом году сертификаты получат еще более 70 педагогов. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что такая поддержка помогает привлекать и закреплять кадры в школах. По его словам, программа востребована: в Подмосковье приходят работать молодые специалисты, а образовательные учреждения постепенно закрывают вакансии.

«В Московской области для учителей также предусмотрена еще одна мера поддержки, направленная на помощь с жильем — ежемесячные компенсации на аренду. Кроме этого, в регионе действует программа „земский учитель“, предусмотрены доплаты для молодых педагогов», — добавил Брынцалов.

Условия программы предусматривают, что участник выплачивает только проценты по кредиту в течение десяти лет, а основной долг погашается за счет средств областного бюджета.

Полный перечень специальностей, дающих право на участие в соципотеке, и подробные условия размещены по ссылке.