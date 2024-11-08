Свыше 400 патриотических мероприятий провели в Химках за 4 месяца

Масштабный патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений» начал действовать в июле. Благодаря ему с того момента в округе провели свыше 400 тематических мероприятий.

Жители смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, патриотических кинопоказах и лекциях, различных спортивных активностях.

«Новый проект направлен на формирование и развитие чувства патриотизма и любви к Отчизне. Именно поэтому в округе регулярно проводят различные мероприятия», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Напомним, проект «Химки. Успех в единстве поколений» начали реализовывать по инициативе депутатского корпуса. Идею поддержал глава округа Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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