Свыше 400 объектов теплоснабжения обновят в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье проведут масштабные работы по обновлению ЖКХ, охватывающие 401 объект теплоснабжения. Об этом в интервью 360.ru сообщил депутат Госдумы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин.

Из 118 котельных Коломны подготовка к зиме завершена на 70 объектах, а на оставшихся 48 работы продолжаются. В самом городе и Озерах завершается ремонт двух объектов, а котельную на улице Октябрьской Революции переведут с угля на газ.

Особое внимание уделяется Воскресенску. Специалисты уже закончили ремонт котельных на улице Мичурина и в Ошибкове, а также обновляют объекты в Конобееве, Косякове, Новлянске и ЦТП на Советской улице. На особом контроле властей находится модернизация системы теплоснабжения в Белозерском.

«Этот объект на особом контроле и губернатора, и правительства области, и глава городского округа также уделяет этому большое внимание. Мы точно не должны допустить сложности, которые были у жителей Белозерского в прошлом году», — сказал депутат.

В Зарайске реализуются масштабные преобразования: здесь возводят две блочно-модульные котельные на улице Урицкого и в микрорайоне Беспятово, параллельно меняя ветхие сети, не ремонтировавшиеся с 1960-х годов.

В Луховицах устанавливают шесть новых БМК, в том числе на улице Озерной и в крупных сельских населенных пунктах, а также реконструируют объекты в Дединове и поселке Сельхозтехника. В Кашире и Серебряных Прудах плановые проверки и ремонт котельных также вышли на завершающую стадию.