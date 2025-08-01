Свыше 400 нарушений правил парковки пресекли в Подмосковье в июле

В июле в Подмосковье выявили 425 нарушений правил парковки. Около 70 машин эвакуировали с улиц, еще более 350 водителей получили штрафы.

Нарушения правил парковки в Подмосковье зафиксировали по обращениям жителей в приложении «Народный инспектор», а также при помощи камер системы «Безопасный регион».

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава министерства по содержанию территорий Владислав Мурашов, инспекторы регулярно проверяют дворы на отсутствие препятствий для работы спецмашин, в том числе мусоровозов.

«В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“ инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время», — сказал он.

Так, за месяц более 100 нарушений выявили в Красногорске, еще по 30 — в Мытищах и Дмитрове и 25 — в Подольске.

Водителям напомнили, что неправильная парковка грозит штрафами до 30 тысяч рублей.