Свыше 400 мусорных баков обновили в Подмосковье за неделю

Контейнерные площадки продолжают модернизировать в Подмосковье. Сотрудники регоператора Каширского кластера с 15 по 19 марта заменили и отремонтировали 421 бак.

Специалисты установили на 108 площадках в Ленинском округе 198 контенеров для твердых коммунальных отходов и 14 бункеров для крупногабаритного мусора. Еще 198 емкостей появились на 25 площадках в Котельниках. Баки также установили в микрорайонах Белая дача, Силикат, Ковровый, Южный, новые Котельники и на улице Новая.

Сотрудники регоператора при расчете необходимого количества контейнеров изучают численность пользователей, особенности инфраструктуры и расположение площадок.