Свыше 400 медиков устроились на работу в больницы Реутова за 5 лет
Медицинские специалисты в Реутове получают комплексную государственную поддержку, включающую жилищные субсидии, подъемные выплаты и регулярные доплаты. В июле 223 сотрудника здравоохранения получили региональные компенсации за аренду квартир, а 13 медиков были обеспечены служебным жильем.
Благодаря этим мерам в 2025 году на работу в медицинские учреждения Реутова привлекли свыше 20 новых специалистов, а общий прирост кадров за минувшие пять лет достиг 427 человек.
В рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» медицинский персонал может рассчитывать на ежемесячные доплаты, компенсацию арендных расходов, участие в программе «Социальная ипотека», а представители дефицитных специальностей – на единовременные выплаты в размере 200 000 рублей.
Местный Совет депутатов по инициативе партии утвердил дополнительные меры поддержки: доплаты молодым специалистам первичного звена, компенсацию расходов на транспорт, а также помощь многодетным.
«С 2019 года я работаю в Реутовской больнице и получаю поддержку от области — ежемесячную доплату в 30 тысяч рублей. Сейчас участвую в программе „Социальная ипотека“ — это государственная программа, которая направлена на приобретение жилья для определенных категорий граждан», — рассказал хирург Реутовской клинической больницы Кураш Исмаилов.
Член фракции «Единая Россия» и председатель контрольной комиссии национальной Ассоциации заслуженных врачей России Геннадий Коконин отметил, что власти округа сотрудничают с ведущими высшими учебными заведениями, принимают участие в ярмарках вакансий и регулярно публикуют информацию о поиске работы. Это необходимо для привлечения специалистов в местные медицинские учреждения.