Свыше 400 медиков устроились на работу в больницы Реутова за 5 лет

Медицинские специалисты в Реутове получают комплексную государственную поддержку, включающую жилищные субсидии, подъемные выплаты и регулярные доплаты. В июле 223 сотрудника здравоохранения получили региональные компенсации за аренду квартир, а 13 медиков были обеспечены служебным жильем.

Благодаря этим мерам в 2025 году на работу в медицинские учреждения Реутова привлекли свыше 20 новых специалистов, а общий прирост кадров за минувшие пять лет достиг 427 человек.

В рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» медицинский персонал может рассчитывать на ежемесячные доплаты, компенсацию арендных расходов, участие в программе «Социальная ипотека», а представители дефицитных специальностей – на единовременные выплаты в размере 200 000 рублей.