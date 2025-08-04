Свыше 400 лицензий на продажу лекарств оформили в Подмосковье онлайн с января

Воспользоваться услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной реализацией лекарственных препаратов. Для оформления заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.
Ответ поступит в личный кабинет в виде выписки из реестра лицензий либо уведомления об отказе.
При помощи сервиса ттакже можно подать заявление о прекращении действия лицензии, внесении изменений в реестр или запросе сведений из него. Сведения предоставляют бесплатно.
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