Свыше 400 лицензий на продажу лекарств оформили в Подмосковье онлайн с января

Свыше 400 заявлений на оформление лицензии для продажи лекарств оформили в Подмосковье онлайн с начала года. В регионе это можно сделать через портал государственных услуг.

Раздел «Лицензирование фармацевтической деятельности» размещен в категории «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».

Воспользоваться услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной реализацией лекарственных препаратов. Для оформления заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Ответ поступит в личный кабинет в виде выписки из реестра лицензий либо уведомления об отказе.

При помощи сервиса ттакже можно подать заявление о прекращении действия лицензии, внесении изменений в реестр или запросе сведений из него. Сведения предоставляют бесплатно.