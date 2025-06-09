Свыше 400 лифтов отремонтировали в жилых домах Подмосковья в мае

В мае в жилых домах Подмосковье восстановили работу более 400 лифтов. Работы прошли в Королеве, Долгопрудном, Домодедове и других муниципалитетах.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что ответственность за содержание и ремонт лифтов лежит на управляющих организациях.

«Наша задача — совместно найти рациональные решения ключевых вопросов и оптимизировать всю работу от производства лифтов на заводе до их установки на объекте. Сегодня, в первую очередь, делаем упор на подборе квалифицированных организаций, отвечающих за обслуживание лифтов в МКД», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Лифты восстановили в Королеве, Долгопрудном, Домодедове и Одинцове.

Жителям напомнили, что при выявлении поломок необходимо обратиться в управляющую компанию или в ЕДС.