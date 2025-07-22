Свыше 400 летних читальных залов открыли в Подмосковье

В библиотеках Московской области 1 июня традиционно открылись летние читальные залы, которые будут работать до начала осени. Более 400 учреждений совместно с летними школьными и творческими лагерями организуют для посетителей выставки новых книг, мастер-классы, конкурсы, турниры по настольным играм, театральные постановки и познавательные лекции.

В Зарайске детская библиотека пригласила учащихся лицея № 5 на мероприятие «В летний день читать не лень», которое прошло в Центральном парке культуры и отдыха. Для школьников подготовили увлекательную программу с загадками и подвижными играми.

Центральная детская библиотека Подольска в рамках проекта «Читальные залы под открытым небом в парках Подмосковья» развернула площадку «Библиотека без границ», где провела мероприятие, посвященное творчеству Александра Пушкина.

В летнем читальном зале во Фрязине организовали «Книговорот» — обмен томами, а также викторины и творческие мастер-классы для юных читателей.

В Чехове сотрудники центральной библиотеки создали «Литературную веранду» в городском парке. Для всех желающих подготовили познавательную программу о местной флоре, познакомили гостей с экологической литературой и организовали тематическую викторину для детей и подростков.