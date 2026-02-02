Свыше 400 человек вышли на старт лыжной гонки за Кубок Легкова в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске в шестой раз разыграли Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова. В этот раз на старт вышли около 400 человек, чтобы поддержать добрую зимнюю традицию.

«Спасибо людям, которые вкладывают средства, дают детям возможность развиваться в спорте и, конечно, проводить такие прекрасные соревнования и строить такие невероятные места у нас в Московской области. Мы идем вместе. И закаляемся как сталь, поэтому нас вообще ничего не сломит», — сказал спортсмен.

Главной дистанцией в этом году стала гонка на 2,5 километра с непростым финишем в гору. Самые юные лыжники соревновались на трассе длиной 500 метров. Все забеги прошли по склонам тюбинг-парка «Елагино».

«Шесть лет назад мы с Александром Легковым придумали этот Кубок. И все это время погода нас постоянно испытывает. То нам не хватает снега, то слишком морозно. Сейчас самые стойкие здесь, и мы этот Кубок проводим благодаря хорошей команде. И сегодня двенадцать победителей получат сертификаты на лыжную экипировку», — отметил организатор турнира, заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Он также поблагодарил волонтеров за работу.

По традиции Александр Легков перед стартом провел разминку и показал, как правильно двигаться на лыжне. А после финиша у каждого участника была возможность взять автограф у чемпиона и сделать с ним памятное фото.