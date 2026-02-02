Свыше 400 человек вышли на старт лыжной гонки за Кубок Легкова в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске в шестой раз разыграли Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова. В этот раз на старт вышли около 400 человек, чтобы поддержать добрую зимнюю традицию.
Основатель соревнований, олимпийский чемпион Александр Легков, лично поприветствовал всех участников.
«Спасибо людям, которые вкладывают средства, дают детям возможность развиваться в спорте и, конечно, проводить такие прекрасные соревнования и строить такие невероятные места у нас в Московской области. Мы идем вместе. И закаляемся как сталь, поэтому нас вообще ничего не сломит», — сказал спортсмен.
Главной дистанцией в этом году стала гонка на 2,5 километра с непростым финишем в гору. Самые юные лыжники соревновались на трассе длиной 500 метров. Все забеги прошли по склонам тюбинг-парка «Елагино».
«Шесть лет назад мы с Александром Легковым придумали этот Кубок. И все это время погода нас постоянно испытывает. То нам не хватает снега, то слишком морозно. Сейчас самые стойкие здесь, и мы этот Кубок проводим благодаря хорошей команде. И сегодня двенадцать победителей получат сертификаты на лыжную экипировку», — отметил организатор турнира, заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.
Он также поблагодарил волонтеров за работу.
По традиции Александр Легков перед стартом провел разминку и показал, как правильно двигаться на лыжне. А после финиша у каждого участника была возможность взять автограф у чемпиона и сделать с ним памятное фото.
«Чудесный зимний праздник для того, чтобы проверить свои силы, вывести семью в этот прекрасный морозный, солнечный день и пробежаться на лыжах. Нам все понравилось, чудесно», — поделился впечатлениями участник из Красногорска Роман Поднебесный.
Первые состязания за кубок прошли в 2021 году, и тогда в них участвовали свыше 200 лыжников.
Результаты прошедших соревнований, который прошли по государственной программе «Спорт России» доступны по ссылке.