В Клину прошел масштабный фестиваль единоборств, приуроченный к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Мероприятие, организованное в рамках проекта «Старший брат» силами партии «Единая Россия» и спортивного комплекса «Клинский», объединило более 30 спортсменов и сотни зрителей из разных регионов.

Участники прибыли из Клина, Твери, Тамбова, Домодедова, Зеленограда и других городов. Также к фестивалю присоединились представители Грузии.

Особое внимание уделили детям из Донецкой Народной Республики и Курской области, которые проживают в пункте временного размещения «Звонкие голоса». Они получили памятные призы от «Единой России».

Программа фестиваля включала измерение силы сжатия, армрестлинг и гиревой спорт. Значимыми событиями стали зарядка и автограф-сессия, которые провел чемпион мира по боксу среди профессионалов Роман Андреев.

«Десятки участников, сотни зрителей, но главное — гости из разных стран и нашей Новороссии. Символично, что фестиваль мы проводим в преддверии годовщины вхождения в состав России новых территорий», — отметил председатель местного совета сторонников партии, куратор проекта в Клину Артем Горовецкий.

Инициатива «Старший брат», которую реализует «Единая Россия», направлена на социализацию подростков и организацию досуга через регулярные занятия в спортивных коллективах.

В 2023 году проект запустили в ДНР.