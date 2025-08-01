Свыше 400 человек посетили офисы Каширского регоператора на базе МФЦ в июле

Прием потребителей Каширского регоператора открыли на базе МФЦ в Подмосковье. В июле там получили консультации 407 жителей и представителей организаций.

МФЦ запустило проект по сотрудничеству с тремя регоператорами: Рузским, Сергиево_посадским и Каширским. Благодаря этому предоставление услуг по вывозу мусора станет еще проще им удобнее, отметили в министерстве по содержанию территорий. С каждым месяцев количество обратившихся в отделения, увеличивается.

Так, в МФЦ жители могут получить справку о задолженности при оформлении сделок с недвижимостью и подать заявку на корректировку лицевого счета. Представители СНТ также могут подписать договор или соглашение.

Найти адреса всех МФЦ, где оказывают услуги регоператоров, можно по ссылке.