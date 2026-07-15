Свыше 40 жителей села Николо-Кропотки проверили здоровье на акции 11 июля
В селе Николо-Кропотки в Талдомском городском округе состоялся выездной день здоровья, организованный специалистами Дубненской больницы. В субботу местные жители смогли пройти комплексное обследование и получить консультации профильных врачей, не выезжая в город.
Прием пациентов вели терапевт, уролог, онколог, гинеколог и врач ультразвуковой диагностики. Обследования проводили в двух мобильных медицинских комплексах и выездном центре здоровья.
Для участников были доступны электрокардиография, флюорография, дерматоскопия кожи и родинок, маммография, а также ультразвуковые исследования органов малого таза и молочных желез у женщин.
Особое внимание медики уделили современным методам диагностики. С помощью биоимпедансометрии специалисты определяли состав тела пациентов, оценивая соотношение жировой и мышечной массы, уровень жидкости в организме и интенсивность обменных процессов. Кроме того, врачи измеряли рост, вес, рассчитывали индекс массы тела и проверяли функцию внешнего дыхания с использованием смокилайзера.
Выездные акции особенно востребованы в сельской местности, где из-за удаленности населенных пунктов жителям не всегда удобно регулярно посещать поликлиники.
По результатам этого выезда обследование прошли более 40 жителей. Нашими специалистами были выявлены больше всего заболевания, касающиеся женского здоровья. Ранняя диагностика позволяет нам своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных осложнений. Мы планируем проводить подобные акции регулярно, чтобы каждый житель Талдомского округа имел возможность проверять свое здоровье без лишних сложностей и затрат времени.
Игорь Давронов
главный врач Дубненской больницы
В больнице также напомнили, что на протяжении июля по населенным пунктам Талдомского округа продолжат работать мобильные маммографический и флюорографический комплексы. График их выездов опубликован на официальном сайте медицинского учреждения.