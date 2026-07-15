Свыше 40 жителей села Николо-Кропотки проверили здоровье на акции 11 июля

В селе Николо-Кропотки в Талдомском городском округе состоялся выездной день здоровья, организованный специалистами Дубненской больницы. В субботу местные жители смогли пройти комплексное обследование и получить консультации профильных врачей, не выезжая в город.

Прием пациентов вели терапевт, уролог, онколог, гинеколог и врач ультразвуковой диагностики. Обследования проводили в двух мобильных медицинских комплексах и выездном центре здоровья.

Для участников были доступны электрокардиография, флюорография, дерматоскопия кожи и родинок, маммография, а также ультразвуковые исследования органов малого таза и молочных желез у женщин.

Особое внимание медики уделили современным методам диагностики. С помощью биоимпедансометрии специалисты определяли состав тела пациентов, оценивая соотношение жировой и мышечной массы, уровень жидкости в организме и интенсивность обменных процессов. Кроме того, врачи измеряли рост, вес, рассчитывали индекс массы тела и проверяли функцию внешнего дыхания с использованием смокилайзера.

Выездные акции особенно востребованы в сельской местности, где из-за удаленности населенных пунктов жителям не всегда удобно регулярно посещать поликлиники.