Свыше 40 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья с диагностированным ВИЧ могут пройти лечение и стать родителями здоровых детей. С начала года в Подмосковье у матерей и отцов с подтвержденным заболеванием родилось более 40 детей, у которых не выявили вирус.

Будущим родителям, планирующим беременность, рекомендуют заранее пройти обследование на наличие инфекции.

«Если женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, своевременно встает на учет по беременности, соблюдает рекомендации врачей областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и принимает необходимую терапию, то она может стать мамой здорового ребенка», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Во время беременности и после родов за состоянием женщины наблюдают специалисты. Показатели ребенка тщательно контролируют в течение полутора лет — до снятия диагноза. Если у новорожденного выявляют ВИЧ, бесплатное лечение начинают в первые две недели.

Желающие пройти обследование на вирус могут обратиться в поликлинику по месту жительства, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом или в кабинеты анонимного тестирования и консультирования.

Дополнительная информация опубликована на сайте Центра.