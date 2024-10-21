Свыше 40 закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Подмосковья разместил 42 закупки в единой информационной системе и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ) с 14 по 18 октября. В ведомстве также напомнили, что малые закупки, не превышающие 600 тысяч рублей, доступны в Электронном магазине Московской области

В рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» продолжились закупки для выполнения капитального ремонта и реконструкции участков тепловых сетей в таких городских округах, как Власиха, Зарайск, Лотошино и Чехов.

Также в Серпухове, Люберцах и Раменском ведется поиск подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных. В Домодедово запланировано возведение локальных очистных сооружений для общеобразовательной школы на 550 мест.

В городском округе Лобня в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» будут выполнены работы по содержанию муниципальных автомобильных дорог и их элементов.

Кроме того, в Одинцовском округе в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ Голицынская СОШ № 1.