Свыше 40 выпускников из Подмосковья сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по информатике и английскому языку. В Подмосковье их написали более 13 тысяч выпускников.

Экзамены по информатике прошли 10 и 11 июня, по английскому языку — 5, 10 и 11 июня, напомнили в Минобразования Подмосковья.

Так, информатику сдавали 7,3 тысячи человек. Из них 46 получили 100 баллов. Это в девять раз больше, чем годом ранее. Почти каждый шестой участник набрал от 80 до 99 баллов.

«В этом году мы видим позитивную динамику по информатике. Значительно выросло число выпускников, набравших 100 баллов. Стабильно высокий интерес к этому предмету подтверждает востребованность цифровых навыков у подмосковных школьников», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Английский язык сдавали 6,6 тысячи школьников. Более 22% из них набрали от 80 до 99 баллов. Минимальный порог не прошли лишь 2%.

В министерстве напомнили, что задать вопросы на тему ЕГЭ можно на горячей линии по номеру 8 (498) 602-10-95.