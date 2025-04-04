Свыше 40 видов спецтехники представили на форуме городского хозяйства в Подмосковье

В рамках первого форума «Область компетенций» российские производители показали 17 моделей специализированной техники и свыше 20 видов оборудования для коммунальной сферы. Выставку провели в интерактивном формате.

На мероприятии показали уникальную машину аварийно-технической службы с мощной электростанцией на 36 киловатт, которая способна оперативно доставлять бригады и оборудование к местам аварий.

Кроме того, организаторы продемонстрировали илососную машину с цистерной на 14 кубометров и производительностью насоса 4100 кубометров в час, предназначенную для эффективной очистки колодцев.

Участники выставки также смогли ознакомиться с водовозной машиной, оснащенной цистерной и шестью раздаточными кранами для обеспечения населения питьевой водой.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев высоко оценил уровень комплектации отечественной техники.

Формат выставки позволил гостям не только осмотреть машины, но и получить практический опыт: посидеть за рулем, протестировать работу клапанов и попробовать самостоятельно управлять навесным оборудованием.