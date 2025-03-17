Свыше 40 тысяч жителей Подмосковья стали самозанятыми в Подмосковье с января

С начала года свыше 40 тысяч жителей Подмосковья стали самозанятыми. Общее число трудящихся в таком статусе достигло 885 тысяч.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева, всего за последний год число самозанятые в регионе выросло на 200 тысяч.

«С момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые Подмосковья заработали в общей сложности 466 миллиардов рублей», — сказала она.

Самозанятые работают в сфере образования, красоты, в строительстве, торговле и автоперевозках. Статус позволяет официально вести предпринимательскую деятельность и получать меры поддержки. Подробнее о них можно узнать по ссылке.