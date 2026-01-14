Свыше 40 тысяч заявок на услуги «Мособлгаза» подали онлайн с августа

Жители Подмосковья могут решить множество бытовых вопросов, не выходя из дома, через региональный портал государственных услуг. Этот цифровой канал — один из самых удобных способов подачи заявок в «Мособлгаз».

Наибольшей популярностью у жителей Подмосковья пользуется услуга по ремонту и замене газового оборудования. Через портал поступило свыше 20 тысяч соответствующих заявок.

Но возможности цифрового сервиса гораздо шире. На сайте можно не только сообщить о неисправности, но и заключить новый договор на поставку газа или переоформить уже действующий.

Кроме того, доступна подача заявок на техническое обслуживание котлов и плит, заказ поверки бытовых газовых счетчиков, вызов специалиста, а также отправка запроса на возобновление подачи газа.

Сервис работает с августа прошлого года. За это время жители Московской области отправили через него уже более 40 тысяч обращений, и их число продолжает постоянно расти.

Компания «Мособлгаз» последовательно развивает все доступные каналы для связи с клиентами.

Услуги организации также доступны в личном кабинете на официальном сайте, на портале Единого оператора газификации.

Те, кто предпочитает живое общение, могут обратиться в клиентские офисы или многофункциональные центры.

Дополнительные сведения о деятельности «Мособлгаза» доступны в мессенджере MAX.