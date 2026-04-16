Свыше 40 тысяч сосен высадили в Клинском лесничестве за 7 лет

Проекты «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «Сад памяти» позволили внести свой вклад в общее дело более чем пяти тысячам жителей Подмосковья. В общей сложности за семь лет в округе высадили свыше 43 тысяч молодых сосен.

После санитарной очистки в 2019 году обновили участок площадью свыше 11 гектаров рядом с населенным пунктом Клин-9. Старые ели были испорчены короедом. Саженцы, которые тогда не превышали 10 сантиметров, теперь достигают пяти метров в высоту.

Значительный вклад в общее дело внесли лесничие, которые регулярно осматривали деревья и ухаживали за ними, защищали территории от мусора и пожаров, а также предотвращали незаконные вырубки.