Свыше 40 тысяч медицинских справок оформили онлайн в Подмосковье с января

В Подмосковье медицинские справки можно оформить через интернет. С начала года жители региона воспользовались этой услугой свыше 42 тысяч раз.

Онлайн можно заказать 11 видов электронных документов, среди которых справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о прививках, справки для абитуриентов и для получения путевки на санаторно-курортное лечение.

«В этом году мы расширили перечень медицинских справок, доступных к заказу через Интернет. Так, жителям региона стали доступны справка в бассейн и справка о вызове скорой помощи. Формат заказа медсправок через Интернет очень удобен, так как документ всегда находится под рукой, не теряется и не мнется», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Справки для спортивной секции и сертификат о профилактической вакцинации создаются автоматически, их можно скачать сразу после заказа.

Справки оформляют онлайн в разделе «Здоровье» на региональном портале госуслуг.