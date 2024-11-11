Свыше 40 тысяч километров путей проверили на плавность хода на МЖД

Свыше 41 тысячи километров железнодорожных путей проверили на плавность хода на МЖД с начала года. Это на 12 тысяч километров больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 1,1 тысячи километров путей проверили на МЦД, еще 6,5 тысячи километров — на МЦД.

Проверку плавности хода проводят на МЖД с 2019 года. Для этого используют акселерометр, который фиксирует все необходимые данные при движении.

Особое внимание специалисты уделили направлениям Московского узла, МЦК, МЦД, а также участкам, где скорость движения поездов составляет 140-160 километров в час. Там плавность хода оценивают каждый месяц.

«При выявлении нарушений допустимых значений плавности хода и, как следствие, повышения уровня дискомфорта пассажиров, принимаются меры по устранению недостатков», — добавили в министерстве.