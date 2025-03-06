Свыше 40 тысяч изделий для сна сшили на фабрике в Волоколамске в 2024 году

Волоколамская швейная фабрика подвели итоги работы за 2024 год. Предприятие выпустило более 40 тысяч изделий для сна и отдыха, в том числе 12 тысяч женских домашних костюмов и семь тысяч мужских брюк.

Швейная фабрика в Волоколамске работает с 1944 года. Раньше предприятие относилось к Московскому заводу. Здесь выпускали дубленки и кожаные куртки.

В современное время фабрика специализируется на пошиве одежды для сна и отдыха — это ночные сорочки, пижамы, халаты для мужчин и женщин. Также в началии есть деловые костюмы, платья, шорты и одежда для животных.

Генеральный директор Наталья Алексеева уточнила, что в 2024 году на фабрике сшили более 12 тысяч домашних женских костюмов и более семи тысяч мужских брюк. Всего изготовили более 40 тысяч изделий.