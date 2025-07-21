Свыше 40 тысяч человек посетили ночные экскурсии и дискотеки в парках Подмосковья

В минувшие выходные 57 парков Подмосковья превратились в площадки для масштабного культурного события «Ночь в парке». Для гостей подготовили дискотеки, экскурсии, поэтические чтения и медитации.

Зарайский центральный парк организовал специальные программы для детей — анимационные шоу и интерактивную художественную лабораторию. Взрослые могли полюбоваться экспозицией ретроавтомобилей и уличным искусством или продемонстрировать свои вокальные данные на вечере караоке. Кульминацией стала концертная программа с участием местных творческих коллективов.

Городской парк Чехова удивил гостей разнообразием тематических зон и выступлением популярной рок-группы «Вираж». Также там состоялось световое шоу театра «Феникс» и необычное пиксельное представление от Revolution Show.

Посетители клинского парка «Сестрорецкий» окунулись в атмосферу таинственности во время квеста «В тени парковых аллей», проверили эрудицию в рамках познавательной викторины и насладились пикником на свежем воздухе. Творческие натуры смогли проявить себя, раскрашивая репродукции знаменитых импрессионистов.

Парк семейного отдыха в Дубне предложил гостям освоить новые навыки на мастер-классах по рукоделию и кулинарии. Особой популярностью пользовались также ночная экскурсия с фонариками, медитативная практика «Энергия ночи» и бесшумная дискотека в наушниках. Завершился вечер показом художественного фильма «Офелия».

В парке «Дулевский» в Ликино-Дулеве царила атмосфера праздника: гости веселились на пенной вечеринке, участвовали в фестивале красок Холи, наслаждались арт-пикником и восстанавливали силы на медитации. Финальным аккордом стало огненное шоу театра Magic fire.