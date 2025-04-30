Свыше 40 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за 2 недели

Комитет по конкурентной политике Московской области с 14 по 25 апреля опубликовал 47 социальных закупок. Их разместили в Единой информационной системе и на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

По государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» благоустроят центральную улицу Подольска и Советскую улицу в исторической части Каширы. Кроме того, подрядчики обновят набережную пруда, центральную площадь и городской парк в Одинцове.

В соответствии с программой «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в округе Власиха возведут блочно-модульную котельную.

В Ликино-Дулеве проведут капитальный ремонт корпуса спортивной школы «Феникс», в Красногорске работы предстоят в здании спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу, в округе Пушкинский реконструируют гимназию № 6, а в Раменском – школу.

Работы пройдут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».