Свыше 40 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за 2 недели

С 9 по 24 февраля Комитет по конкурентной политике Московской области разместил 41 закупку. Объявления появились в Единой информационной системе и на Едином портале торгов региона ЕАСУЗ.

В числе опубликованных лотов — пять объектов, касающихся круглогодичного содержания региональных и межмуниципальных дорог региона, а также их элементов. Речь о капитальном ремонте мостовых переходов. Они затронут Ступино, Волоколамск, Одинцово, Егорьевск, Подольск и Богородский округ.

На прошлой неделе также выставили закупки на капитальный ремонт отрезков тепловой сети от котельных «Подлипки» и «Головачево», а также на реконструкцию участков тепловых сетей от котельной «Северная-1» в Луховицах.

Кроме того, в деревне Таширово в Наро-Фоминском округе планируют обновить водозаборный узел. Эти работы проведут в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Еще одна группа закупок связана с государственной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В перечне — реконструкция спортивной школы олимпийского резерва в Клину, капитальный ремонт дворца культуры «Родина» в Химках и дворца культуры «Мир» в Лыткарине.

Всю информацию о новых закупках в Подмосковье публикуют в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Для закупок, сумма которых не превышает 600 тысяч рублей, работает специализированный электронный магазин.

