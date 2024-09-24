Свыше 40 случаев незаконной перевозки стройотходов выявили в Мытищах в сентябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области контролирует перемещение строительных отходов. Только в сентябре в Мытищах выявили 45 нарушений их транспортировки.

Нелегальных перевозчиков выявляют при помощи камер видеонаблюдения. На нарушителей в Мытищах наложили штрафы на сумму 1,6 миллиона рублей. Больше всего нарушений зафиксировали на дорогах А-104 «Москва — Дмитров — Дубна», М-8 «Холмогоры», а также на Осташковском и Волковском шоссе.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко отметил, что в Мытищах количество нарушений, связанных с транспортировкой отходов без разрешения, удвоилось по сравнению с 2023 годом. В связи с этим ужесточен контроль, а система видеонаблюдения теперь фиксирует нарушения круглосуточно.

Оформить разрешение на транспортировку отходов строительства, сноса, грунта и иных подобных материалов можно через региональный портал государственных услуг.

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