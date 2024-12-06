Свыше 40 призеров конкурса рисунков «Это моя семья» наградили в Подмосковье

Итоги конкурса детских рисунков «Это моя семья», приуроченного к Году семьи , подвели в Подмосковье. Лучших юных художников, участвовавших в региональном соревновании, наградили в Никольском соборе Павшинской Поймы в Красногорске.

Конкурс организовала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В этом году на конкурс поступило 210 работ от детей в возрасте от 7 до 18 лет со всего региона. По словам Мишоновой, было трудно выбрать победителей, поскольку все участники заслуживали признания и получат грамоты за участие.

«Смотреть на наши конкурсные работы — одно удовольствие, сразу понимаешь, что дети в таких семьях чувствуют себя защищенными и растут в любви. Для нас это очень важно», — отметила Мишонова.

Отбор призеров проходил в два этапа: первое голосование проводилось в социальных сетях, второе — среди членов конкурсной комиссии, в состав которой вошли сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка, представители Министерства социального развития и Министерства спорта и физической культуры, а также представители Московской митрополии.

Всего определили 42 призера в четырех номинациях и трех возрастных категориях. Изначально было задумано три номинации: «Спортивная семья», «Большая семья» и «Семейная традиция», однако в процессе приема заявок добавили новую — «Моя семья», поскольку поступило множество чудесных работ, отражающих семейные традиции и повседневные моменты.