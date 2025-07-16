Свыше 40 подъездов к деревням и селам отремонтировали в Подмосковье с января

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали 45 участков дорог к деревням и селам Подмосковья в этом году. Их общая протяженность превысила 150 километров.

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в областном Минтрансе. Ремонт улучшил проезд к 70 поселкам, деревням и селам.

«Сейчас дорожники продолжают ремонт 24 подъездов к малым населенным пунктам», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Ремонт провели на двух участках дороги М-10 Россия — Воздвиженское — Высоковск в Клину. Они ведут к поселку Решетниково и деревням Подорки, Третьяково, Хлыниха и Васильково.

Покрытие обновили рядом с деревнями Заполицы, Стрешневы Горы, Васильевское, Талицы и другим.

Всего в рамках сезона отремонтируют более 100 подъездов к небольшим населенным пунктам общей протяженностью более 350 километров.

Узнать больше о программе ремонта можно по ссылке.