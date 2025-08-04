Свыше 40 педагогов из Подмосковья прошли курс повышения квалификации

Участники проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» защитили свои работы в Подмосковье. Они представили свои программы перевода школ Шаховской в эффективный режим работы.

Как рассказали в региональном Минобразования, успешное прохождение программы дает возможность перейти к аттестации на должность руководителя образовательного учреждения. Лучшие участники смогут претендовать на позиции директоров школ.

«Этот проект имеет для нас особое значение, поскольку он является пилотным для Министерства образования Московской области. Мы видим достойные результаты: все 45 участников, вошедших в программу, продолжают работу. Для нас это подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, реализуя главную задачу — повышение качества образования в Подмосковье», — сказала глава ведомства Ингрид Пильдес.

С апреля участники проходили программу повышения квалификации, которая включала мастер-классы, тренинги, тестирования, стажировки и деловые игры. Два месяца они изучали состояние семи школ Шаховской и разработали для них программы перехода на эффективный режим работы. Они дадут возможность повысить качество преподавания и улучшить результаты учащихся.

Проекты представили руководству и управленческим командам учреждений.