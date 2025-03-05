Свыше 40 опасных троп вблизи ж/д устранили в Подмосковье с января

С начала 2025 года в Подмосковье ликвидировали 42 опасные тропы вблизи железной дороги. Об этом сообщили в в Минтрансе региона. Это часть работы по снижению смертности на путях.

«Больше всего смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье происходят при несанкционированном переходе, поэтому мы ведем активную работу по ликвидации небезопасных подходов к путям, называемых опасными тропами. В прошлом году устранили более 200 опасных троп, а в этом году уже удалось ликвидировать 42 несанкционированных подхода к путям в 15 городских округах», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

За год на железной дороге в Подмосковье погибло 38 человек: 19 — на незаконных переходах, семь — на станциях, 12 — при попытке перейти пути на красный сигнал. Чтобы повысить безопасность, в регионе устанавливают заборы, ставят камеры для фиксации нарушений, высаживают кустарники в местах, где ломают ограждения, а на платформах используют специальные красящие средства против «зайцев». Также строят новые переходы — как наземные, так и надземные.

Жителей и гостей Московской области призываютбыть осторожными: переходить пути только в положенных местах, снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил грозит штраф — 1,5 тысячи рублей.