Свыше 40 округов Подмосковья получили новые школьные автобусы в 2025 году

Министерство имущественных отношений Подмосковья в 2025 году передало в округа региона 110 новых школьных автобусов. Транспорт предназначен для того, чтобы подвозить детей из отдаленных деревень и поселков.

В первой половине минувшего года ведомство оформило передачу 50 автобусов марки ПАЗ, рассчитанных на 31 место, а также Gazelle Next на 22 места.

«Автобусы получили 18 городских и муниципальных округов Московской области. А под конец года мы завершили еще одну передачу школьного транспорта — 60 автобусов получили 25 подмосковных округов. Это значит еще больше ребят смогут комфортно доехать до школ и обратно», — пояснил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Во второй половине года автобусы предоставили 55 школам. Так, Раменский округ получил семь машин, Волоколамский — пять, а Щелково и Зарайск— по четыре. По три автобуса направили в Коломну, Лотошино, Истру, Красногорск, Бронницы и Талдом.

Еще по две машины получили Пушкино, Орехово-Зуево, Дмитров, Сергиев Посад, Ступино, Шатура и Чехов.

Кроме того, по одному автобусу передали в Павловский Посад, Солнечногорск, Одинцово, Луховицы, Воскресенск, Богородский округ, Черноголовку, а также Шаховскую.

Теперь в Раменском округе шесть школ ежедневно забирают детей из 39 отдаленных населенных пунктов. В общей сложности в округе автобусы подвозят на уроки и обратно почти 600 учеников.