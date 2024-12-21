Свыше 40 новых школ открыли в Подмосковье в 2024 году

Болатаева: в Подмосковье в 2024 году открыли более 40 новых школ

В 2024 году в Подмосковье открыли 41 новую школу. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что это рекорд. Помимо этого, в регионе реализуют большую программу капремонта образовательных учреждений. В 2025 году в нее войдут еще 90 школ и детских садов.

«Это очень важно, потому что важно не только, кто учитель твоего ребенка, но и условия, в которых он учится. На сегодняшний день у нас 1,01 миллиона детишек, которые ходят в школу в Московской области. Это огромные цифры, работают очень много учителей. Порядка 50 тысяч педагогов», — сказала Болатаева.

В регионе также развивается олимпийское движение. Только в текущем году шесть ребят из Подмосковья стали лучшими на международных олимпиадах по математике физики и астрономии. Пять из них стали золотыми медалистами.

В 2024 году шла большая дискуссия по поводу ЕГЭ: отменять или не отменять. На данный момент единый государственный экзамен существует, и благодаря ему оценивают результаты школьников. Так, около 800 ребят набрали 100 баллов, а четверо выпускников получили по 300 баллов.

«Это большой труд, ответственное отношение к учебе», — подчеркнула Болатаева.

Еще одним важным событием в сфере образования Подмосковья стало открытие Центра международного сотрудничества имени Примакова. Его главная задача — взаимодействие и обмен опытом педагогов и школьников из России и ОАЭ.

«Мы возлагаем большие надежды на центр, потому что это хорошие возможности для наших детей, для всей системы образования. Это не только изучение культуры ОАЭ, но и обмен опыта педагогов, потому что технологии идут вперед, методики развиваются», — заключила Болатаева.

Ребята из ОАЭ также получают возможность изучать русский язык. По словам вице-губернатора, это расширяет кругозор и позволяет понять, как развивается образование в других странах.