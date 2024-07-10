Свыше 40 миллионов человек посетили парки Подмосковья за полгода

С начала года подмосковные парки посетили более 40 миллионов человек. Это на пять миллионов больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, самым посещаемым стал парк «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 1,7 миллиона человек. Еще 1,3 миллиона отдохнули в Центральном парке Пушкино, 1,2 миллиона — в парке Толстого в Химках, 1,1 миллиона — в Центральном парке в Долгопрудном и миллион — в парке Мира в Мытищах.

«На территории Московской области расположены 194 парка и лесопарка. За последние девять лет их количество увеличилось в восемь раз. Если в 2014 году парковых и лесопарковых территорий было всего 24, то сейчас их 194. Мы прогнозируем, что посещаемость этого года возрастет до 87 миллионов человек», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Министр добавил, что с 2021 года в регионе работает программа по созданию комфортных зон отдыха в лесопарках. Там создают прогулочные зоны из экологичных материалов. За три года благоустройство провели в 22 таких местах.

Сейчас в парках Подмосковье работают 379 нестационарных торговых объектов. Это 227 павильонов и 152 фуд-трака и тележки. На территории размещено 615 аттракционов.

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