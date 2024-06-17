Свыше 40 медработников приняли участие в конференции в Подольске

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Методы урегулирования конфликтов между медицинскими работниками и пациентами обсудили на практической конференции в Подольске. Мероприятие организовано по инициативе общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе.

В нем приняли участие руководители медицинских учреждений, аптек, лабораторий, косметических салонов, а также представителей Роспотребнадзора, прокуратуры Подольска и муниципальной администрации.

Тема конференции была выбрана неслучайно: исследования в медицинском сообществе показали, что по меньшей мере 70% врачей сталкивались с так называемым пациентским экстремизмом, демонстрируя недовольство. Важными вопросами стали разрешение конфликтов и защита медицинского бизнеса от недобросовестных пациентов.

Участники конференции обсудили основные ошибки медицинского персонала при работе с жалобами, порядок рассмотрения претензий о качестве услуг, последствия нерассмотренных претензий и способы разрешения конфликтов.

Руководитель приемной бизнес-омбудсмена Марина Артякова отметила, что необходимо улучшать качество медицинской помощи, внимательно обращаться к пациентам и вести учет информации, чтобы противодействовать недобросовестным действиям граждан.

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