Свыше 40 кинопоказов под открытым небом проведут в парках Подмосковья в мае

Сезон бесплатных кинопоказов в парках начался в Подмосковье. В этом месяце мероприятия пройдут на 21 площадке в 17 округах региона.

Всего в мае в Подмосковье состоится 49 кинопоказов, рассказали в областном Минкультуры. Зрители увидят как известные кинокартины, так и новинки проката. Среди них — фильмы, приуроченные к 80-летию Победы. Среди них — «А зори здесь тихие», «Нюрнберг», «Женя, Женечка и Катюша», «Офицеры», «Танки», «Домовенок Кузя» и другие.

Посмотреть афишу можно на официальном сайте проекта.

Кинопоказы будут проводить до сентября.