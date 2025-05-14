Свыше 40 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 5 по 7 мая в Подмосковье провели 45 аукционов по земельно-имущественным торгам. В них приняли участие 144 кандидата.
На один лот на прошлой неделе претендовали в среднем 3,2 человека. Победителем аукциона становится участник, который предлагает максимальную цену. Если в торгах участвует только один человек, он получает возможность забрать лот за минимальную сумму.
Любой желающий может подобрать подходящий участок или помещение для развития бизнеса, а также для загородной жизни на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Кроме того, актуальные лоты и сведения об аукционах в Московской области регулярно публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике.
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