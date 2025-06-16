Свыше 40 имущественных аукционов провели в Подмосковье за 3 дня

С 9 по 11 июня 2025 года в Московской области провели 45 аукционов по продаже и аренде земельных участков и имущества, организованных Комитетом по конкурентной политике региона. В общей сложности в них принял участие 101 претендент.

Сразу 10 кандидатов соревновались на минувшей неделе за право аренды участка для личного подсобного хозяйства в Богородском городском округе.

Для удобства потенциальных покупателей и арендаторов вся актуальная информация о текущих и планируемых торгах доступна на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там можно ознакомиться с характеристиками выставленных объектов – от дачных участков до коммерческих помещений.

Кроме того, оперативные новости о земельно-имущественных торгах регулярно публикуют в официальном Telegram-канале комитета.