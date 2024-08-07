Свыше 40 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье опубликовали 46 госзакупок. Подрядчиков найдут для строительства, ремонта и других работ.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Бронницах, Люберцах и Чехове капитально отремонтируют детские школы искусств, а в Щелкове, Серпухове, Фрязине, Пушкино, Луховицах и Истре приведут в порядок здания образовательных учреждений.
Капитальный ремонт плотин пройдет на реках Бобровка и Теменка в Чехове.
Кроме того, в Подмосковье приведут в порядок участки теплосетей, а также построят новые котельных в нескольких округах.
Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.
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