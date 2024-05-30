Свыше 40 детей из Пушкино отправились в летний лагерь в Краснодарском крае

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Традиционно дети из малообеспеченных семей в Подмосковье ездят в летние лагеря на море. В этом году свыше 4,5 тысячи ребят отправятся на отдых.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, для детей организуют не только бесплатный отдых, но и трансфер до лагерей на РЖД.

Первая смена на море стартует 28 мая и продлится до 17 июня.

«В прошедшие выходные 43 ребенка из Пушкино отправились на отдых в детский оздоровительный лагерь „Электрон“ в поселок Сукко в Анапе», — уточнил начальник Пушкинской соцзащиты Роман Соловьев.

Оформить заявление на постановку в очередь детей от семи лет для получения бесплатной путевки можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев передал клубнику для семейного центра «Дмитровский».

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